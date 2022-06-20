Ukrayna'ya ağır darbe: Rus ordusu tarafından yok edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 117. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da taarruzlarının sürdüğünü anlatan Konaşenkov, "Bastion" kıyı füze sisteminden fırlatılan "Oniks" yüksek hassasiyetli füzeyle Odessa bölgesindeki Artsız askeri hava üssünün vurulduğunu belirtti.

Dontesk yönünde Kurtimovka, Oçertino, Tonenkoye, Suhaya Balka, Novgorodskoye Mayorovka, Otradovka ve Zaytsevo'da bir gün içinde 11 "Grad" çok namlulu roketatarın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Derjinsk, Novgorodoskoye, Nikolayevka, Leninskoye ve Zaytsevo'da 12 topçu sisteminin yok edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Podgornoye yerleşim birimi yakınında 2 adet 155 milimetrelik M777 obüsün vurulduğunu söyledi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 47 askeri alanı bombaladığını aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Veseloye, Privolye ve Bogorodiçnoye yerleşim birimi yakınlarında askeri birlikler ve teknik araçlar, Severska'da Buk-M1 hava savunma füze sistemi, Luhansk bölgesinde Novodrujeska yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi radarının imha edildiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde 148 askeri alanı vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 450 Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Dnipro bölgesinde Apostolovo yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Herson, Luhansk, Donetsk, Harkiv bölgelerinde havada 9 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 1260 insansız hava aracı, 345 hava savunma füze sistemi, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç, 576 çok namlulu roketatar, 2 bin 55 obüs ve havan topu, 3 bin 731 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

- "UKRAYNA ASKERİ BİRLİKLERİNDE BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANIYOR"

Ukrayna askeri birliklerinin önemli oranda kayba uğradığını öne süren Konaşenkov, "19 Mayıs'tan bu yana çatışmalarda sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. Mekanize Tugayı'ndan 2 bin 100'den fazla kişi öldü ve yaralandı. Bu kayıpları telafi etmeyi amaçlayan 800 kişi kötü moral ve psikolojik durum nedeniyle, ödeme sorunu, rüşvet ve subayları beceriksizlikle suçlayarak çatışma alanlarına gitmeyi reddetti. 10. Dağ Taarruz Tugayı'ndan 100 kişi komutaya toplu itaatsizlik nedeniyle muharebe görevinden çıkarıldı ve soruşturma için Kremençug şehrine götürüldü." diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. Mekanize Tugayı'nın komutanlarının önemli bir kısmının birimlerinin yönetiminden çekildiğini ve muharebe görevlerinden kaçtığını ileri süren Konaşenkov, birçok Ukrayna askeri birliğinde subay kalmadığını iddia etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:56 İtalya'da Ukrayna'ya yönelik silah yardımları, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) arasını açtı.

13:42 Litvanya'nın hafta sonu Rus toprağı Kaliningrad'a bazı malların naklini yasaklama kararının ardından Kremlin bu adımı "benzeri görülmemiş" olarak niteleyerek, karşılık vereceğini açıkladı.

12:50 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi.

10:50 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesinin adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle tarihi bir haftaya başladıklarını, bu nedenle özellikle bu hafta Rusya'nın düşman faaliyetlerinde artış beklediklerini belirtti.

10:30 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere Ukrayna'daki savaşın etkilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

07:00 Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı.

06:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti.

05:00 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğal gaz ödemesi için kullandığı sistemin bir benzerinin buğday ve gübre için de hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Afrika Birliğine (AfB) hitap edecek.

03:00 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı.

01:00 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan gıda sıkıntısına çare olabilmek adına Mısır'a 100 milyon avro yardımda bulunacak.

00:00 Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet, "Ülkede toplam 651 bin çocuk savaş nedeniyle yurt dışına kaçtı ve Ukrayna'ya ait bin 174 okul Rus işgali altında" dedi.