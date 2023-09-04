İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7546
  • EURO
    28,8949
  • ALTIN
    1672.43
  • BIST100
    8138.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'ya ait 4 sürat botunu Rusya Karadeniz'de imha etti
Dünya

Ukrayna'ya ait 4 sürat botunu Rusya Karadeniz'de imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup askerleri taşıyan 4 sürat botunu imha ettiklerini duyurdu.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Ukrayna'ya ait 4 sürat botunu Rusya Karadeniz'de imha etti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz Filosu'na ait uçakların gece saatlerinde Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna ordusunun çıkarma gruplarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD yapımı Willard Sea Force adlı 4 sürat botunun yok edildiği ve botların Kırım'ın kıyısındaki Tarhankut Yarımadası'na doğru ilerlerken vurulduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığının bir başka açıklamasında, Ukrayna'nın saat 01.00 sularında uçak tipi 2 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarındaki tesislere düzenlediği saldırı girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerince İHA'lardan birinin Kırım Yarımadası yakınlarındaki Karadeniz suları üzerinde, diğerinin ise Kursk bölgesi semalarında imha edildiği savunuldu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Karadeniz
  • Ukrayna askerleri
  • askeri bot imhası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.