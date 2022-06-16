Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi gönderecekler!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 113. gününe girdi. Almanya'nın Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi olan "Mars 2" göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özellikle topçu birliklerinin kullandığı silahlara gereksinim duyduğunu belirterek, "Almanya olarak ordumuz envanterinde bulunan 3 Mars 2 çok namlulu roket atar sistemi ve yüzlerce roketi verme kararı aldık. Mars 2 sisteminin eğitimini de partnerlerimiz ABD ve İngiltere ile yapacağız." dedi.

Savunma Bakanı Lambrecht Mars 2'lerin temmuz sonunda ya da ağustos başında Ukrayna'ya sevk edilmesinin planlandığını ifade etti.

Christine Lambrecht, Ukrayna'nın egemenliğini koruması için bu desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

- SLOVAKYA'DAN HELİKOPTERLER VE GRAD ROKETLERİ

Slovakya da Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, dün gece Brüksel'de yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra ülkesinin yardımlarını sosyal medyadan duyurdu.

Nad, Ukrayna'ya 5 Mi serisi helikopterin yanı sıra binlerce 122 milimetre Grad roketi hibe ettiklerini bildirdi.

Slovakya daha önce de Ukrayna'ya S-300 sistemleri hibe etmişti.

ABD 4 M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve GMLRS Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi, İngiltere de 3 M270 MLRS fırlatıcısını Ukrayna'ya göndereceğini duyurmuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:55 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.

12:50 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 204 uçak, 131 helikopter, 3 bin 569 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

11:20 Almanya'nın Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi olan "Mars 2" göndereceği bildirildi.

11:05 NATO toplantısı sebebiyle Brüksel'de bulunan Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi.

11:01 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, özel bir trenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

10:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

07:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya yönelik 1 milyar dolarlık askeri yardımın 350 milyon dolarının Pentagon envanterinden, 650 milyon dolarının Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında tedarik edilecek ekipman ve finansmanı kapsadığını açıkladı.

06:40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya karşı onayladığı 6 yaptırım paketinin "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiğini belirtti.

06:00 Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine tam destek verdiklerini söyledi.

05:40 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna tarafının Severodonetsk kentinde insani yardım operasyonunu engellediğini belirtti.

05:00 Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan savaş gemisinden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlattı.

04:00 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirtti.

04:30 Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik suikastın engellendiğini belirtti.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Lugansk Bölgesi'nde bulunan Severodonetsk kentinde Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus askerlerinin top atışında ve roket saldırısında bulunduğu Lysychansk kentinde yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, gerçekleştirilen tahliye operasyonları ile şehri terk etmeye çalışıyor.

03:30 ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

02:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın yeni açıkladığı Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinde güdümlü çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatı, obüs topları, Harpoon kıyı savunma sistemleri ve diğer destek ekipmanın bulunduğunu belirtti.

01:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümü için tüm tarafların "sorumlu şekilde hareket etmesi" gerektiğini bildirdi.

00:30 Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı bildirildi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile çok yakın temasta olduklarını, yakın iş birliği yaptıklarını ve bu konuda Türk ordusunun rolünün kritik olduğunu söyledi.