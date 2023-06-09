Ülkedeki iç çatışma sonrası Türkiye'den yardım istediler

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın temsilcisi Büyükelçi Defullah el-Hac Ali, temaslarda bulunmak için geldiği Ankara'da AA muhabirinin Sudan'daki son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile görüştüğünü dile getiren Ali, görüşmelerde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini belirtti.

Ali, görüşmelerde Sudan ile Türkiye arasındaki köklü ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını ifade etti.

Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok özel ve asırlara dayandığını söyleyen Ali, ilişkileri her alanda güçlendirme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Ali, görüşmelerde Sudan'daki iç çatışmaların ele alındığını dile getirerek, "(Sudan'daki) Kriz sonrası dönem için Türkiye'nin daha etkin bir rol oynaması için ele aldığımız çok sayıda icraatlar konusunda anlaşmaya vardık. Bu konular; Sudan'ın yeniden imar ve rehabilitasyonu. Sudan'a yardım gibi konularda Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel rolünü görüştük." dedi.

- "TÜRKİYE BİZİM İÇİN GÜVENİLİR BİR ÜLKE"

Türkiye'nin etkili bir ülke olduğunu ve Ankara'nın Sudan'daki krizden daha karmaşık konu ve krizlerde üstlendiği rolü iyi bildiklerini söyleyen Ali, şunları söyledi:

"Türkiye'nin (Sudan konusunda) üstleneceği her türlü rolü memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü tarihi bağları bulunan Sudan halkının çıkarlarını düşünen Türkiye'nin başka amaçlar içerisinde olmadığına inanıyoruz. Türkiye, bizim için güvenilir bir ülke, ortak değerlerimizden yola çıkarak Sudan halkına yardım yapıyor. Şu an (Sudanla ilgili) yürütülen çerçevelerde herhangi birinde Türkiye'nin önemli bir rol almasına karşı değiliz."

- ATEŞKES MÜZAKERELERİ



Ali, Sudan'daki son 2 ay içerisinde zaman zaman yürürlüğü konulan ateşkeslerin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ihlal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sudan hükümeti taraf olduğu tüm ateşkesleri uyguladı ve ihlal etmedi. Ateşkesi ihlal eden hep karşı taraftı. Bunu güçlerini harekete geçirerek, desteklere ulaşmaya çalışarak, mühimmat taşıyarak, araçlarını bir bölgeden başka bölgeye harekete geçirerek ihlal etti. Vatandaşlarımızın acılar çekmesine yol açtıkları için HDK'nın sivil yerleşimlerden çıkmalarını şart koşmuştuk. Halkımızın gıdaya ilaca ulaşmasına engel oldular. İnsanların evlerine çöktüler. Mülklerini yağmaladılar. Dolaysıyla onların yerleşim yerlerinden çıkarılması çok zaruri bir ihtiyaçtır. Yani ancak bu şekilde ateşkesin başlaması konusunu düşünürüz. Hastanelerden, su ve elektrik binalarından da çıkmaları gerekiyor. Eğer bu bahsettiklerim gerçekleşirse biz yeni bir ateşkes görüşmesine hazırız."

Ali, "Yabancı güçlerin isyancı güçleri desteklediğine dair elimizde kesin bilgiler var. Sudan'da istikrarı ve barışı sağlamayan bu destekten vazgeçmelerini umuyoruz. Bu destekleri, bölgede güvene ve istikrara zarar veriyor. Bu tarafların müdahalesini yakından takip ediyoruz. Bu konu hakkında uygun zamanda açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

- BM TEMSİLCİSİYLE İLGİLİ SORUN



Ali, Birleşmiş Milletler Sudan temsilcisi ve BM'nin Sudan'daki Geçiş Entegre Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes'in Sudan'da "istenmeyen adam" ilan edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreterine Antonio Guterres'e, tarafsız çalışmadığını düşündükleri Perthes'in değiştirilmesi talebinin iletildiğini söyleyen Ali, "Bu kişi (UNITAMS Başkanı Perthes) krizin ve siyasi sahnenin karışmasının sebeplerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Ali, Sudan'daki çatışmaların dar bir alanda yaşandığını ve söz konusu bölgelerin dışında ciddi bir insani kriz olmadığını söyledi.

Sudan'ın yaptığı insani yardım çağrısından sonra çok sayıda yardımın ülkelerine ulaştığını kaydeden Ali, Türkiye'nin yardımlarının takdire şayan olduğunu ve bu nedenle müteşekkir olduklarını belirtti.