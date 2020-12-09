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Dünya

Ülkelerinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararına tepki gösterdiler

Malavi'de ana muhalefet partisi, hükümetin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:07
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Malavi'deki ana muhalefet Demokratik İlerici Partisi (DPP), hükümetin İsrail Büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'te açma kararına tepki gösterdi.

Yerel basındaki habere göre, DPP Doğu Bölgesi Başkanı Şeyh İmran Mtenje, hükümetin Kudüs kararıyla Filistin ile İsrail arasındaki düşmanlığı artırdığına dikkati çekti.

Mtenje, "Hükümet, Kudüs'te temsilcilik açılmasına yönelik kararını yeniden gözden geçirmeli." açıklamasını yaptı.

Son seçimlere kadar iktidar partisi olan DPP, hazirandaki seçimi Malavi Kongre Partisi (MCP) karşısında kaybederek ana muhalefet partisi olmuştu.

Malavi Dışişleri Bakanı Eisenhower Mkaka, Kudüs'te elçilik açılacağını duyurmuştu.

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