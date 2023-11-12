Ülkesindeki olayların altını çizdi: Esed'in işlediği savaş suçları, İsrail'e örnek oldu

Mustafa, AA muhabirine, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmasını değerlendirdi.

Liderlerin bu zirvede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere bir araya geldiğini söyleyen Mustafa, Esed yönetiminin İdlib ve Halep'te Suriyelilere karşı korkunç suçlar işlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Mustafa, Esed rejiminin Suriye'de işlediği savaş suçlarının, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlardan kat ve kat daha fazla korkunç olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"12 yıldan fazla Esed rejimi, altyapıyı, hastaneleri ve okulları hedef aldı. Çeşitli bölgelerde yaşayanları yerinden etti. On binlerce insanı tutukladı. Alıkoymak ve işkence etmek gibi Suriyelilere karşı her türlü suç ve ihlali işledi. Beşşar Esed'in 12 yıldır işlediği savaş suçları, İsrail'in Gazze'de işlediği tüm suçlara örnek oldu."

Arap dünyasının, Esed rejimi ile normalleşme sürecinin şüphesiz başarısız olduğuna dikkati çeken Mustafa, "Siyasi ve insani süreçte hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Uyuşturucu kaçakçılığı durmadı tam tersine Esed rejimi, kapsayıcı siyasi çözümü engellemekte daha kibirli oldu." ifadesini kullandı.

Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti olarak siyasi çözüm, mültecilerin ve yerinden edilen sivillerin geri dönüşü, tutukluların serbest bırakılması için 2254 sayılı Karara ve Cenevre Bildirisi'ne kararlılıkla bağlı olduklarını vurguladı.

SGH Başkanı Mustafa, Suriye'nin "adil davasından" yana duran Türkiye ve Katar başta olmak üzere bütün dost ülkelere teşekkür etti.