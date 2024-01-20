Ülkesine dönen Afganların sayısı belli oldu

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mücahid, son dönemde Pakistan'dan ülkelerine dönen düzensiz Afgan göçmenlerin sayısının azaldığını ancak sürdüğünü kaydetti.

Sözcü Mücahid, Pakistan'ın düzensiz Afgan göçmenleri geri gönderme kararının ardından ülkelerine dönenlerin sayısının 500 bini bulduğunu aktardı.

Pakistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti ise son açıklamasında 482 bin düzensiz Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

Mücahid, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, ekim 2023'ten bu yana komşu ülkeler, Pakistan, İran ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerden Afganistan'a gönderilen Afganların sayısının 800 bin aştığını belirtmişti.

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Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.