Dünya

Ülkesini eleştirdi! Pezeşkiyan'dan Türkiye itirafı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, 'Türkiye, Japonya ve Kore'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi.' dedi.

23 Ekim 2025 Perşembe 11:58
Ülkesini eleştirdi! Pezeşkiyan'dan Türkiye itirafı
İran merkezli "Entekhab" haber sitesine göre Pezeşkiyan, Urumiye kentindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik sistemi ve yetkilileri eleştirdi.

Pezeşkiyan, ‍‍‍"Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, Japonya ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama durumları bizden daha iyi, yaşam koşulları da çok iyi. Bizim petrol ve gazımız var ama açız. sorunlarımız var. Peki sorun nerede?" dedi.

Bu zamana kadar ülkedeki eksikliklerin "daha çok petrol satarak telafi edilmesinden" şikayet eden İran Cumhurbaşkanı, "Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor? Suç bizde." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşması için petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

