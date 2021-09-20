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Dünya

Ulusal kara suları yine ihlal ettiler! ''Bölgeyi terk et'' uyarısı

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 06:59 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:59
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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