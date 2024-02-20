İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2024 Salı / 11 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9228
  • EURO
    33,4573
  • ALTIN
    2013.39
  • BIST100
    9344.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası Af Örgütü: Fransa, İsrail'e silah satışını durdurmalı
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Fransa, İsrail'e silah satışını durdurmalı

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi Başkanı Jean-Claude Samoullier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail'e silah satışlarını durdurma çağrısında bulundu.

AA20 Şubat 2024 Salı 22:24 - Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütü: Fransa, İsrail'e silah satışını durdurmalı
ABONE OL

Örgütün internet sitesinde, Samoullier'in Macron'a yazdığı mektup yayımlandı.

Samoullier, mektupta, Gazze'de "soykırım yaşanma" riskine dikkati çekerek, Fransa'nın İsrail'e silah satışlarını durdurmasını talep etti.

Fransa'nın İsrail'e savaş malzemesi göndermeye de derhal son vermesini isteyen Samoullier, "meşru müdafaa hakkının" savaş kuralları çerçevesinde kullanılması gerektiğini belirtti.

Samoullier, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararına da uyması gerektiğini vurguladı.

Tüm devletlerin UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Samoullier, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Uluslararası Af Örgütünün aylardır tekrarladığı gibi kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah ve savaş malzemesinin teslimatının durdurulmasından geçiyor. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak Fransa, soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bu, İsrail'e soykırım riski kapsamına girecek eylemlerde bulunmasını sağlayacak malzemeleri vermemekten geçiyor."

Samoullier, halihazırda İspanya gibi bazı ülkelerin İsrail'e silah ihracatını durduğunu hatırlattı.

Ayrıca Samoullier, Fransa'nın, Silah Ticareti Anlaşması (ATT) ve 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası taahhütlerine uyması gerektiğini vurguladı.

  • Af Örgütü
  • Fransa Şubesi
  • Silah Satışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.