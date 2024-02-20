Uluslararası Af Örgütü: Fransa, İsrail'e silah satışını durdurmalı

Örgütün internet sitesinde, Samoullier'in Macron'a yazdığı mektup yayımlandı.

Samoullier, mektupta, Gazze'de "soykırım yaşanma" riskine dikkati çekerek, Fransa'nın İsrail'e silah satışlarını durdurmasını talep etti.



Fransa'nın İsrail'e savaş malzemesi göndermeye de derhal son vermesini isteyen Samoullier, "meşru müdafaa hakkının" savaş kuralları çerçevesinde kullanılması gerektiğini belirtti.



Samoullier, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararına da uyması gerektiğini vurguladı.

Tüm devletlerin UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını gözetmek zorunda olduğuna işaret eden Samoullier, şu ifadeleri kullandı:



"Bu, Uluslararası Af Örgütünün aylardır tekrarladığı gibi kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah ve savaş malzemesinin teslimatının durdurulmasından geçiyor. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak Fransa, soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmeli. Bu, İsrail'e soykırım riski kapsamına girecek eylemlerde bulunmasını sağlayacak malzemeleri vermemekten geçiyor."

Samoullier, halihazırda İspanya gibi bazı ülkelerin İsrail'e silah ihracatını durduğunu hatırlattı.

Ayrıca Samoullier, Fransa'nın, Silah Ticareti Anlaşması (ATT) ve 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası taahhütlerine uyması gerektiğini vurguladı.