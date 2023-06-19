Uluslararası bağışçılardan Sudan'a 1,5 milyar dolarlık yardım

Cenevre'de Sudan ve bölgeye insani yardımı desteklemek için düzenlenen üst düzey konferans sona erdi.

Konferansın kapanışında konuşan BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Bugün konferansa katılan bağışçıların, Sudan ve çevresine insani yardım için 1,5 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sudan'daki krizin, devamlı finansal destek gerektirdiğini vurgulayan Griffiths, Sudan'ın her zaman öncelikler arasında yer almasını umduğunu kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ise toplanan miktardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şimdi bu fonların gideceği yerler bir an önce belirlenmeli ve dağıtılmalıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu konferansa, Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB) eş başkanlık etti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.