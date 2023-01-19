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Dünya

Uluslararası Çalışmalar ve Strateji Merkezi: Washington, Güney Kore'ye nükleer silah sağlamayı düşünmeli

ABD merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Çalışmalar ve Strateji Merkezi (CSIS), Washington'un Asya Pasifik bölgesinde yükselen gerilimi göz önüne alarak, gelecekte Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Uluslararası Çalışmalar ve Strateji Merkezi: Washington, Güney Kore'ye nükleer silah sağlamayı düşünmeli
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Yonhap'ın haberine göre, Washington merkezli CSIS'ın raporunda, müttefiklerin Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırmayı düşünmesi ve bu kapsamda planlama yapması gerektiği vurgulandı.

Bu planlamanın, karar alınmadan önce yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, nükleer silahların "hangi boyutta ve ne zaman" konuşlandırılacağının "muğlak" bırakılması istendi.

Güney Kore, geçen hafta Washington ve Seul arasında Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanma ihtimaline karşı çalışmalar yapacağını bildirmişti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin provokasyonlarının yoğunlaşması halinde Seul'ün taktik nükleer silahlar konuşlandırabileceğini veya "nükleer silaha sahip olabileceğini" savunan ifadelerine karşı, ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ısrarcı olduğunun altını çizmişti.

Ryder, Güney Kore'nin nükleer silaha sahip olmasına "açıkça karşı" çıktıklarını vurgulayarak, "genişletilmiş caydırıcılık" stratejisi çerçevesinde Seul'e yönelik muhtemel saldırılara karşı hazır ve yeterli olduklarını ifade etmişti.

ABD, 1990'da Sovyetler Birliği ile yapılan silahsızlandırma anlaşması gereği Güney Kore'deki taktik nükleer silahlarını geri çekmişti.

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