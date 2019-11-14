Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Arakanlı Müslümanlar' kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi
- AA
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.
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