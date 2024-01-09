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Dünya

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: 2023 İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik soykırım yılı oldu

Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü, 2023'te İsrail'in saldırılarında çocukların “ana hedef” olduğunu belirterek, geçen yılın Filistinli çocuklara yönelik “soykırım yılı” olarak geçtiğini kaydetti.

AA9 Ocak 2024 Salı 20:05 - Güncelleme:
Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü: 2023 İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik soykırım yılı oldu
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Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü - Filistin (DCIP) internet sitesinde, İsrail'in saldırılarında öldürdüğü Filistin çocuklara ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde en az 8 bin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 121 Filistinli çocuğu öldürdüğü hatırlatıldı.

Bu nedenle 2023'ün İsrail'in Filistinli çocuklara karşı "soykırım yılı" olarak nitelendiği açıklamada, İsrail'in geçen yılda öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının da "eşi benzeri görülmemiş" bir orana ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Filistin çocukların İsrail'in "ana hedefi" olduğuna dikkati çekilirken, hayatını kaybeden çocukların sayısının, binlercesinin de enkaz altında beklediği için artacağına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, gıda, su, elektrik, tıbbi malzeme ve yakıtın kesilmesinin yanı sıra hastane, okul, fırın, su istasyonları ve tarım arazilerine yönelik devam eden, ayrım gözetmeyen saldırılar nedeniyle daha fazla çocuk ölümüne neden olacağı belirtildi.

  • çocuk savunma
  • İsrail saldırıları
  • Filistin soykırımı

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