Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan Ürdün'e Mescid-i Aksa tepkisi

AA 17 Mayıs 2020 Pazar 20:17 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 20:17

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdünlü üst düzey bir yetkilinin, Kovid-19 salgınına karşı Müslümanları korumak adına Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatma kararı aldıklarına dair Arap basınında yer alan ifadelere dikkat çekildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Mescid-i Aksa ile ilgili Ürdün ile herhangi bir anlaşmanın varlığına ilişkin Tel Aviv yönetimine bir soru yönelttiğine işaret edilen açıklamada, İsrail hükümetinin "ülkenin dış ilişkilerine dair hassas bilgi" diye gerçekleri paylaşmaktan kaçındığı aktarıldı.

İsrail hükümetinin mahkeme sorusunu yanıtsız bırakmasının, söz konusu anlaşmanın olduğunu güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğini dolaylı olarak kabul etme anlamını taşıyor. Bu adım da işgalci İsrail ve ABD yönetiminin Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik siyonist egemenliğini dayatmaya çalıştığı bir dönemde atılıyor."

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın teyit edilmesi halinde, Ürdün'ün Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik resmi tutumuyla çelişen bir gelişme olacağına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Ürdün makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.