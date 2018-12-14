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Uluslararası şirketler İngiltere'yi terk ediyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı, uluslararası şirketlerin ülkeden ayrılmasına neden oldu.

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İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından İngiltere'de yerleşik olan uluslararası şirketler bir bir ülkeden ayrılıyor. 2015 yılından beri İngiltere'den ayrılan birçok şirketin Almanya'ya taşındığını açıklayan Federal Ticaret ve Yatırım Ofisi son 3 yıl içerisinde İngiltere'den ayrılıp Almanya'ya yatırım yapmayı hedefleyen uluslararası şirketlerin sayısının 3 katına çıktığını duyurdu.
 
Federal Ticaret ve Yatırım Ofisi (GTAI) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de faaliyet gösteren 50 şirketin 2015 yılında, Brexit referandum yılı olan 2016'da 77 şirketin, 2017 yılında 111 şirketin, 2018 yılında ise 172 şirketin Almanya'ya taşınma ve yatırım için müracaatta bulunduğu açıklandı.

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