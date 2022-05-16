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Dünya

Umaro Embalo parlamentoyu feshetti

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, yolsuzluk iddiaları nedeniyle parlamentoyu feshetti.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Embalo'nun parlamentoyu milletvekilleri aleyhindeki yolsuzluk iddiaları ve kurumlar arası yaşanan kriz nedeniyle feshettiği ve genel seçimlerin 18 Aralık'ta düzenlenmesine karar verdiği bildirildi.

Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve Soares Sambu'nun seçimler düzenlenene kadar milletvekilliklerinin devam edeceği kaydedildi.

Böylece Gine Bissau'da ikinci kez demokratik yollarla seçilmiş parlamento feshedilmiş oldu.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Kumba Lala, milletvekillerini, "cumhurbaşkanını yetkisini azaltmaya çalışmakla" suçlamış ve 2002'de meclisi feshetmişti.

Lala, milletvekili seçimlerini birkaç kez ertelemiş ve sonunda seçimleri düzenleyemeden 14 Eylül 2003'te asker yönetime el koymuştu.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip ülkede, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe ve darbe girişimi yaşandı.

Son olarak 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Embalo'ya yönelik gerçekleştirilen ve bastırılan darbe girişiminde 11 kişi yaşamını yitirmişti.

  • Gine Bissau
  • Umaro Sissoco Embalo
  • Soares Sambu

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