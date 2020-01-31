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Dünya

UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu

Libya'nın BM tarafından tanınan meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus'ta bir Rus insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.

star.com.tr31.01.2020  09:27 - Güncelleme: 31.01.2020  09:27

Libyan Express'te yer alan habere göre, UMH güçleri Trablus'ta gözetleme amacıyla kullanılan bir Rus İHA'sını düşürdü.

UMH'den yapılan açıklamada çok fazla ayrıntıya yer verilmezken, UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde Rus yapımı Orlan tipi insansız keşif uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Düşürülen Rus yapımı keşif amaçlı Orlan-10 tipi İHA olduğu belirtiliyor.

ARALIK AYINDA BAE İHA'LARININ SALDIRILARINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

UMH Salı günü de, Misrata'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

BM tarafından tanınan hükümete göre Libya'da, aralık ayında BAE'nin İHA'ları ile yapılan saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Geçen Ağustos ayında da, UMH güçleri, Misrata şehri üzerinde uçuş yapan ve yine BAE'ye ait olan silahlı bir İHA'yı düşürmüştü.

UMH eylül ayında, BM Güvenlik Konseyi'ne BAE aleyhine bir suç duyurusunda bulundu. BAE ülkedeki darbeci Hafter güçlerini destekliyor.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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