Umman, İsrail-Bahreyn anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

AA 13 Eylül 2020 Pazar 12:48 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 12:51

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Muskat yönetiminin Bahreyn'in attığı bu adımdan duyduğu memnuniyet ifade edildi.

"Bu stratejik yönelimin, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelli barışın gerçekleşmesi konusunda pratik bir destek olmasının umulduğu" belirtilen açıklamada, "bunun ayrıca, uluslararası kararların öngördüğü iki devletli çözüm ilkesini somutlaştırdığı" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.