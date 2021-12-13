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Dünya

Umman-Pakistan ortak deniz tatbikatında Ummanlı bir asker hayatını kaybetti

Umman, Pakistan'la yürütülen ortak deniz tatbikatı sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:50
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Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, Pakistan ile Umman deniz kuvvetlerinin Pakistan kara sularında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Tatbikat sırasında Umman Donanmasına ait gemide görevli çavuş Ali bin Abdurrahman el-Beluşi'nin yaşamını yitirdiği, onbaşı yardımcısı Sultan bin Salim es-Suleytani'nin yaralandığı kaydedildi.

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, yaralı askerin tedavi için Karaçi'deki bir askeri hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Umman ve Pakistan deniz kuvvetlerinin katılımıyla Pakistan kara sularında bugün başlayan askeri tatbikatın 18 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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