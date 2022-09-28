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Dünya

Umman ve BAE'den 16 iş birliği anlaşması

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında çeşitli alanlarda 16 iş birliği anlaşması imzalandı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
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Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın dün başlayan Umman ziyareti kapsamında iki ülke arasında ekonomi, ticaret, sanayi, ulaştırma, tarım, hayvancılık, bilgi paylaşımı gibi alanlarda iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

İki ülkenin ilgili bakanlıkları bu alanlarda mutabakat zaptları imzaladı.

Görüşmeler kapsamında Umman'daki Sohar Limanı'ndan Abu Dabi'ye demir yolu hattı kurulmasını öngören anlaşmaya da imza atıldı.

İki ülke arasında ayrıca yüksek öğrenim ve medya alanlarında mutabakat zaptları ve projeler, menkul kıymetler ve borsaya ilişkin bazı projeler ile kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede bilgi alışverişi için iş birliği anlaşmasına varıldı.

İki günlük Umman ziyareti kapsamında dün Muskat'a gelen BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'le görüşmüştü.

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