Umman'da kısmi kabine revizyonu

AA 18 Ağustos 2020 Salı 23:00 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 23:00

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in yayımladığı kararnameyle kısmi kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Sultan Al Said'in yayımladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin görevine son verilerek yerine Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi getirilirken, Maliye Bakanı Derviş bin İsmail el-Beluşi'nin yerine de Sultan bin Salim el-Habsi atandı.

Ayrıca Halid bin Hilal el-Busaidi Sultanlık Divanı Bakanı olarak atanırken, Sultan bin Muhammed en-Numani de Sultanlık Ofisi Bakanlığına getirildi.

Kararnameyle ülkede Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı kuruldu ve bakan olarak Umman Sultanı Al Said'in oğlu Zi Yezen bin Heysem bin Tarık atandı.

Merkez Bankası Başkanlığına da Teymur bin Esad bin Tarık Al Said getirildi.

Yeni bakanlıklar ve bazı kurumlarda değişiklikler

Umman Sultanı Al Said, yeni bakanlıkların kurulması, bazı bakanlıkların görev tanımının ve organizasyon yapısının yeniden belirlenmesi, bazı kurumlarda değişiklikler yapılması yönünde de kararnameler yayımladı.

Söz konusu kararnamelere göre "Çalışma Bakanlığı" ile "Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı" olmak üzere iki yeni bakanlık kurulurken, İçişleri Bakanlığının görev tanımı ile organizasyon yapısı yeniden belirlendi ve valilik ile belediye işlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının ismi Ticaret Sanayi ve Yatırımı Teşvik Bakanlığı, Petrol ve Gaz Bakanlığının ismi de Enerji ve Maden Bakanlığı olarak değiştirilerek görev tanımları ile organizasyon yapıları yeniden şekillendirildi.

Bazı kurumlardaki değişiklikleri kapsayan diğer bir kararnameyle ise, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınması için yeni bir kurum oluşturulurken, El Sanatları Genel Kurulu ve bazı ihtisas kurulları kaldırıldı.

Sultan Al Said ayrıca "Özel Ekonomik ve Serbest Bölgeler Kurulu" ve "Umman 2040 Vizyonu Takip İcra Birimi" kurulması talimatı verdi.

Dünya ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını pek çok ülkeyi olduğu gibi Umman ekonomisini de olumsuz etkiledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün Umman'ın kredi notunu BB'den BB-'ye düşürmüştü.