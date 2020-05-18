Umman'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 25'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 5 bin 379, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1496 olduğu aktarıldı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 60 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 930'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 72 kişinin daha iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 732'ye çıktığı ifade edildi.
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 192 kişi hayatını kaybetti.