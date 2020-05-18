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Dünya

Umman'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25'e çıktı

Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 25'e yükseldi. Fas'ta ise 60 yeni vaka tespit edildi.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:21
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Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 25'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 5 bin 379, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1496 olduğu aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 60 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 bin 930'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 72 kişinin daha iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 732'ye çıktığı ifade edildi.

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 192 kişi hayatını kaybetti.

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