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Dünya

Umman'da sel felaketi: 21 ölü

Umman'da yaşanan sel felaketinde 21 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Umman'da sel felaketi: 21 ölü
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Umman haber ajansı ONA'nın haberine göre, ülkede pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi sona erdi.

Ülkenin Mahut ile Saham vilayetlerinde sele kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

1630 KİŞİ KURTARILDI

Sel felaketinde ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği, halen kayıp olan iki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

ONA daha önce yayımladığı haberde yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığını, 630 kişinin tahliye edildiğini ve polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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