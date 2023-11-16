Umman'dan uluslararası topluma 'Gazze' çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesine saldırısının "esefle" takip edildiği ve Umman'ın bu saldırının sürdürülmesini, İsrail'in hastanedeki hastalara, çalışanlara ve mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarını ve kötü muamelelerini şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesinin çevresini bombalamasının, "uluslararası hukuku bariz bir şekilde ihlal etmesinin ve insani sözleşme ve normları hiçe saymasının" devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Umman'ın uluslararası topluma, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen güvenlik, siyasi ve insani duruma son vermek, sivillerin ve tıbbi tesislerin korunmasının sağlanması ve Gazze sakinlerine yardım ihtiyaçlarının ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılması için" acil harekete geçmesi çağrısı yinelendi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dün sabah baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.