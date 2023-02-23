Umman'ın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Türkiye'de 15 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları yürüten Umman Ulusal Arama Kurtarma ekibini ülkelerine varışlarında karşılayarak teşekkür etti.

Büyükelçi Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta 10 vilayeti etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini hatırlattı.

Söz konusu telefon görüşmesi üzerine Umman'dan 64 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini aktaran Hekimoğlu, Umman ekibinin Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen bu depremlerde Umman'ı bir kez daha Türkiye'nin yanında gördüklerini vurgulayan Hekimoğlu, dolayısıyla Muskat Havalimanı'ndaki Ummanlı arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Hekimoğlu, Umman devleti ve halkına destekleri için teşekkür ederek, Allah'tan Türkiye'yi ve tüm dünyayı bu tür felaketlerden koruması niyazında bulundu.

Umman Ulusal Arama Kurtarma ekibi sorumlusu Muhammed bin Hammud el-Mahmudi de Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında etkin olarak görev aldıkları ve kurtarılan birçok kişiye acil müdahale ettiklerini söyledi.

Umman Sultanlığı, diğer birçok Arap ülkesi gibi depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere insani yardım ve arama kurtarma ekibi göndermişti.