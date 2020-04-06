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Dünya

Umutlandıran gelişme: İran'da 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hasta koronavirüsü yendi

İran'ın Gilan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hastanın sağlığına kavuştuğu açıklandı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:26
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Gilan'a bağlı Siyankal şehrinin kaymakamı Muhammed Sufi, kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan 31 hasta bulunduğunu belirtti.

Sufi, "Bu kişilerden 19'u taburcu edildi. 94 yaşındaki bir kadın ve 85 yaşındaki bir erkek hasta da sağlığına kavuşanlar arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hastaların tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

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