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Dünya

UNDP, Gazze'deki BM yerleşkesinin bombalandığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesinin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, bu çatışmada sivillerin ölüm ve yaralanma trajedisinin kabul edilemeyeceğini ve artık sonlanması gerektiğini bildirdi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 14:50 - Güncelleme:
UNDP, Gazze'deki BM yerleşkesinin bombalandığını duyurdu
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UNDP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki BM yerleşkesinin bombalandığına dair alınan ilk bilgilerden dolayı çok endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. UNDP, 6 Kasım'da sığınacak bir yer arayan yüzlerce insanın yerleşkeye girdiğini duyurmuştu. Bu sayının o zamandan bu yana çok arttığına dair belirtiler var. Bu çatışmanın içine düşmüş sivillerin devam eden ölüm ve yaralanma trajedisi kabul edilemez ve artık durmalı." ifadelerine yer verildi.

Sivillere, sivil altyapıya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı duyulması ve bunların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, ayrım yapma, orantılılık ve önlem ilkeleri dahil uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve hepsinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

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