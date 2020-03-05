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Dünya

UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 07:24 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 07:24

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 13 ülkede okullar kapatıldı.

Okulların kapandığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Çin, Kuzey Kore, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Moğolistan, Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Söz konusu ülkelerde toplam 290,5 milyon öğrencinin eğitimi ise aksadı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, 'Sağlık ya da başka krizler yüzünden okulların geçici olarak kapanması maalesef yeni değil ama mevcut aksamanın küresel boyutu ve hızı düşünüldüğünde bu aksamanın uzaması eğitim hakkını tehlikeye atar.' uyarısında bulundu.

UNESCO, eğitim ve öğretimin devamlılığının sağlanmasına yönelik stratejileri ele almak için eğitim bakanları düzeyinde 10 Mart'ta acil toplanacak.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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