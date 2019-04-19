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UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin renovasyonuna destek verecek

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, tarihi eserlerin restorasyonunda uzman ekibiyle, çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin renovasyonu için destek vereceğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, beraberindeki heyetle Elysee Sarayı'nda, Notre Dame Katedrali'nin onarım çalışmalarını görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 

Audrey Azoulay, yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin restorasyonunda uzman ekibiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapının renovasyonu için destek vereceğini belirtti.

Macron, salı günü yaptığı açıklamada, Katedrali daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini söylemişti.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, katedrali yağmurdan korumak için yapının üstüne dev bir şemsiyenin yerleştirileceği belirtildi.

856 YILLIK TARİH YANDI

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yangından ana binanın genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı, yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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