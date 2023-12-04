İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9139
  • EURO
    31,3214
  • ALTIN
    1904.58
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNFCCC İcra Sekreteri: Gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın anlayışı değişmeli
Dünya

UNFCCC İcra Sekreteri: Gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın anlayışı değişmeli

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim kriziyle mücadele kapsamında oluşturulan fonlara daha fazla katkı beklediklerini belirterek, 'Gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın 'hayırseverlik' ya da 'kalkınma yardımı' olduğu anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor.' dedi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
UNFCCC İcra Sekreteri: Gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın anlayışı değişmeli
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Yeşil İklim Fonu programında konuşan Stiell, finansman sorununun çözülmesinin iklim eyleminin en büyük kolaylaştırıcısı olacağını, gelişmekte olan ülkelere hibe edilen fonlar sayesinde hem iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılabileceğini hem de uyum projelerinin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Bu fonların iklim kriziyle mücadeleye hız kazandıracağını ifade eden Stiell bu kapsamda Altyapı İklim Direnci Fonu'ndaki 250 milyon dolarlık yatırımı örnek gösterdi. Stiell, "Eğer bu fon potansiyeline ulaşırsa Afrika'nın her yerinde 144 milyon kadar kişi dirençli, temiz ve güvenilir bir altyapıya sahip olacak." diye konuştu.

Tarım, su altyapısı, enerji veya erozyondan korunma gibi onlarca farklı alana finansman sağlayan bir fonun oluşturulması ve işletilmesinin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Stiell, bu fonların herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan son açıklamalarla Yeşil İklim Fonu için bulunulan taahhütlerin 12,5 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Stiell, buna karşın vadedilen miktarın gelişmekte olan ülkelerden gelen talebi hala karşılayamadığını bildirdi.

Stiell, "Gelişmekte olan ülkelere sağlanan finansmanın 'hayırseverlik' ya da 'kalkınma yardımı' olduğu anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor. Yapılan yardımların iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve adaptasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan bir yatırım olarak görülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin küresel mesele olduğuna ve bunu küresel güney veya küresel kuzey ülkelerinin sorunları olarak ayırmanın doğru olmadığına değinen Stiell, "Hepimiz aynı su sızdıran teknedeyiz. Kimin birden fazla can yeleği varsa diğerine can yeleği sağlamak zorunda." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.