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UNICEF: Sri Lanka'daki terör saldırılarında 45 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 5'i yabancı uyruklu 45 çocuğun olduğunu bildirdi.

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UNICEF, Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarında ölenler arasında 45 çocuğun bulunduğunu ve onlarca çocuğun da yaralandığını duyurdu

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan basın toplantısında, Sri Lanka'da pazar günü otel ve kiliselere düzenlenen ve doğrudan aileler ve çocukları hedef alan korkunç terör saldırılarından dolayı derin şok yaşadıklarını ve üzüntü duyduklarını vurguladı.

Katana'daki St. Sebastian Kilisesi'ne yönelik saldırıda 27 çocuğun öldüğünü, 10 çocuğun yaralandığını belirten Boulierac, Batticaloa'daki saldırıda ise 13 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 7-16 yaşlarındaki 15 çocuğun da hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

Ülkedeki saldırılarda 5 yabancı uyruklu çocuğun da öldüğü bilgisini paylaşan Boulierac, dolayısıyla saldırılarda toplam 45 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Boulierac ayrıca, başkent Kolombo'daki patlamalarda da yaralanan 20 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığını, bunların 4'ünün yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

- "Ölü sayısı artabilir"

"UNICEF bu şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Boulierac, saldırılardaki çocuk kurbanlara ilişkin Sri Lankalı yetkililerle yakın iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Boulierac, paylaştığı rakamların geçici olduğunu, yaşamını yitiren çocuk sayısının artmasından endişe ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti. 

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