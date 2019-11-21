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UNICEF, YPG/PKK'nın hapiste tuttuğu çocukların akıbetini araştırıyor

UNICEF, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki cezaevlerinde en az 250 çocuğun tutulduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza ve UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye'deki çocukların durumuna ilişkin son raporu açıkladı. Rapor, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocuk haklarına yönelik ihlallerini ve gayriinsani tutumunu bir kez daha ortaya koydu. 
 
Suriye'de ülke içinde yerinden edilmiş 2,6 milyon da dahil 5 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Equiza, ülkedeki krizin ölçeği, şiddeti ve karmaşıklığının şaşırtıcı boyutlarda olduğuna dikkati çekti.
 
Equiza, bu yıl eylüle kadar çocuklara karşı bin 792 ağır hak ihlalinin BM tarafından tespit edildiğini, bu ihlallere öldürme, yaralama, askere alma, çocukları kaçırma ve okullar ile sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların da dahil olduğunu vurguladı.
 
Geçen yıl Suriye'de en az bin 106 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bunun iç savaşın başlamasından bu yana en yüksek rakam olduğunu dile getiren Equiza, bu yıl da değişen bir durum olmadığını, ocak başından eylül sonuna kadar 657 çocuğun hayatını kaybettiğini, 324'ünün yaralandığını aktardı.
 
"Hol kampında 28 bini yabancı, 40 bin çocuk var"
 
Equiza, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Hol Kampı'ndan tahmini 68 bin sivilin tutulduğunu, bunların yaklaşık 40 bininin çocuk olduğunu belirterek, "Çoğunluğu yerinden edilen kişilerin bulunduğu kamplarda kapana kısılmış şekilde tutulan bu çocukların sayısı yaklaşık 40 bin civarında. Bunların 20 bini Iraklı ve 8 bini 60 farklı ülkeden. Kamplardaki çocukların yüzde 80'inin yaşı 12'inin altında." dedi.
 
Equiza, örgütün işgalindeki kamplara erişim izinlerinin olmadığını söyledi. 
 
Suriye Demokratik Güçleri (SDF) adını kullanan terör örgütünün kontrolündeki cezaevlerinde çoğunluğu 9 yaşında en az 250 çocuğun tutulduğu bilgisini paylaşan Equiza, "Gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla. Bu cezaevlerinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor ama bilmiyoruz. Çocuklar, anne ve babalarının yaptığı iddia edilen suçlardan dolayı cezalandırılamaz." ifadesini kullandı.
 
Equiza, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin veya Milli Suriye Ordusu'nun beyaz fosfor kullandığına dair kendilerine ulaşan bir bilgi veya rapor" olmadığının altını çizdi.
 
"İdlib'de 19 günde 17 çocuk yaşamını yitirdi"
UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado ise İdlib'de son 17 günde saldırılan sonucu 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bu rakama çarşamba günü bölgeye yapılan saldırıda ölenlerin dahil olmadığını bildirdi.

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