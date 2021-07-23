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  • Ünlü Alman muhabir fena yakalandı! Yalanı böyle ortaya çıktı
Dünya

Ünlü Alman muhabir fena yakalandı! Yalanı böyle ortaya çıktı

Almanya'da sel sonrası temizlik çalışmalarına yardım etmiş gibi görünmek için üzerine çamur süren televizyon muhabiri kameraya yakalandı. Skandal üzerine Alman habercinin işine son verildi.

23 Temmuz 2021 Cuma 13:16 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 13:20
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Avrupa'nın batısını etkisi altına şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel yüzlerce cana mal oldu.

Selden en çok etkilenen ülke olan Almnaya ise bir taraftan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da bir skandal ile çalkalanıyor.

Zira afet bölgesine giden RTL muhabiri Susanna Ohlen'in görüntüleri ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Susanna Ohlen, sel felaketinin yaşandığı bölgede yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı.

Ancak haberinin inandırcılığını artırmak için üzerine çamur süren Ohlen'in bilmediği bir şey vardı. O da bu anların saniye saniye görüntülendiğiydi.

Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Ohlen'in yayın öncesi ayaklarına çamur sürdüğü anlar yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler sonrası kanal yönetimi harekete geçti.

2008'den bu yana RTL'de görev yapan Ohlen'in işine son verildiği açıklandı.

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