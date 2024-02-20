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Dünya

Ünlü Daiso mağazalar zincirinin kurucusu Yano Hirotake öldü

Japonya'da '100-yenci' olarak tanınan ünlü Daiso mağazalar zincirinin kurucusu Yano Hirotake yaşamını yitirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 08:01 - Güncelleme:
Ünlü Daiso mağazalar zincirinin kurucusu Yano Hirotake öldü
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Daiso Industries Co. açıklamasına göre firmanın kurucusu ve eski başkanı Yano, 80 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Yano, 1967'de Tokyo'daki Chuo Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1972'de "Yano Şoten" olarak kamyonetinden satışlara başladı.

İşletmesinin ismini 1977'de "Daiso" (Büyük bir başlangıç) olarak değiştiren Yano, ürünlerini "100 yen"e satarak market zincirine dönüştürdü.

Japonya'nın "deflasyon periyodu" 1991-2001'de müşterilerin takdirini kazanan firma, ilk yurt dışı mağazasını 2001'de Tayvan'da açmıştı.

Güneybatıdaki Hiroşima merkezli perakende zinciri firma, 4 bin 400'e yakın yurt içi ve ABD dahil 1000'e yakın deniz aşırı mağazaya sahip.

Firmanın başkanlığını 2018'de oğlu Seiji'ye bırakan Yano, Chuo Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak bir dönem görev yaptı.

Halen "100-yen" (0,67 dolar) etiketiyle ürün satan Daiso'nun satış geliri, Şubat 2022 itibarıyla 550 milyar yene (3,6 milyar dolar) yükseldi.

Stokunda 70 binden fazla farklı ürün bulunan Daiso, kendisini "Japonya'nın 1 numaralı yaşam gereçleri tedarikçisi" olarak nitelendiriyor.

Yano'nun net servetinin 1,9 milyar dolar olduğu kaydediliyor.

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