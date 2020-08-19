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Dünya

Ünlü oyuncu 54 yaşına girdiğini duyurdu! Görenleri şaşkına çevirdi

Hong Konglu oyuncu sosyal medya hesabından 54 yaşına girdiğini duyurdu, takipçileri inanamadı.

DHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15
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Hong Konglu oyuncu Carman Lee Yeuk-tung 16 Ağustos’ta 54 yaşına girdiğini sosyal medya hesabından kendi fotoğrafıyla paylaştı. Uzun süredir takipçileri tarafından yaşı merak edilen oyuncu için “Çok genç görünüyorsun” yorumları yapıldı.

Yaklaşık 30 yıldır yaşını sakladığı belirtilen Yeuk-tung, “İnsanlar kadınların 30 yaşını geçtiğinde bir daha zirvede olamayacağını düşünüyor. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok. Yaşınız ilerlemenize engel değil” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabında 30 yıl önceki fotoğrafını da paylaşan oyuncu için “Gittikçe gençleşiyorsun” yorumları yapılmıştı.

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