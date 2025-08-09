Ünlü oyuncunun Türkiye paylaşımı sosyal medyayı salladı

Supernatural dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Misha Collins, tatil için Türkiye'ye geldi. 2005-2020 yılları arasında yayınlanan dizide canlandırdığı Castiel karakteriyle şöhreti yakalayan Collins'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

TÜRK BAYRAĞI İLE POZ VERDİ

Misha Collins, tatil için geldiği Türkiye'de adeta mest oldu. 50 yaşındaki Misha Collins, paylaşımına "Türkiye, sen çok güzelsin" notunu düştü.

Collins'in fotoğrafına Türk hayranlarından binlerce beğeni ve "Hoş geldiniz", "Harika bir fotoğraf" yorumları geldi.