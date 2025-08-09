İSTANBUL 31°C / 23°C
Dünya

Ünlü oyuncunun Türkiye paylaşımı sosyal medyayı salladı

Hollywood'un ünlü yıldızı Misha Collins tatil için Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncunun Türk bayrağı önünde verdiği poz ise gündem oldu.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 08:53 - Güncelleme:
Ünlü oyuncunun Türkiye paylaşımı sosyal medyayı salladı
ABONE OL

Supernatural dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Misha Collins, tatil için Türkiye'ye geldi. 2005-2020 yılları arasında yayınlanan dizide canlandırdığı Castiel karakteriyle şöhreti yakalayan Collins'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

TÜRK BAYRAĞI İLE POZ VERDİ

Misha Collins, tatil için geldiği Türkiye'de adeta mest oldu. 50 yaşındaki Misha Collins, paylaşımına "Türkiye, sen çok güzelsin" notunu düştü.

Collins'in fotoğrafına Türk hayranlarından binlerce beğeni ve "Hoş geldiniz", "Harika bir fotoğraf" yorumları geldi.

