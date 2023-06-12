Ünlü Rus uzmandan çarpıcı Türkiye yorumu: Tarihin yapı taşlarından biri oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geride bıraktığımız seçim sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kutlayanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirip Rusya-Ukrayna savaşına uluslararası çözüm, tahıl koridordu mutabakatının sürdürülmesi gibi iki ülkenin ve dünyanın gündemindeki konuları istişare etti.

Rusya-Ukrayna savaşı bölgede şiddetini arttırarak devam ederken Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileri enerjiden, bölgesel barışa, gıda tedarikinden küresel istikrara kadar kritik konularda anahtar role sahip olmayı sürdürüyor. Rusya'da 2015 yılında hazırlanan yeni Anayasa taslağının mimarı olan ve Rusya Devlet Başkanlığı eski İçişleri danışmanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. L. Yuriy Pivavorov, Putin'in seçimler sonrası Türkiye ile kuracağı ilişkileri 'Haberglobal.com.tr'ye anlattı.

İLİŞKİLERİMİZ KADER BELİRLEYİCİ DİNAMİĞE SAHİP

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son birkaç yıldır küresel sahnenin en kritik ve kader belirleyici dinamiklerinden birisine dönüştüğünü açıklayan Prof. Dr. Pivavorov, iki ülkenin çok sayıda alanda belirleyici duruma geldiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye ve Rusya 2016 yılında aralarındaki gerginliği bir kenara bıraktı. O dönem 'Bunu neden yapıyorlar' sorusu soruluyordu, sonrasında 'Nasıl başardılar' denildi; şimdi ise örnek dostluk olarak ifade ediliyor. Bu tarihin getirdiği bir mecburiyetti. Dünyadaki ticari, finansal, idari ve stratejik güç dengesi Batı'dan Doğu'ya doğru geçişini sürdürürken Türkiye bu tarihin ana yapıcı taşlarından birisi oldu."

'KÜRESEL ALANDA ÇÖZÜM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜK'

Küresel problemlerdeki çözüm masalarında Türkiye-Rusya ortaklığının varlığını her yönüyle gösterdiğini ifade eden Pivavorov, iki ülkenin temel oyuncuları olduğu alanlar dolayısıyla da her uluslararası karar mekanizmasında etkin güce sahip olduklarını dile getirdi. Pivavorov bu alanları ise şu şekilde sıraladı:

"Libya ve Suriye'deki iç çatışmalardan, Doğu Akdeniz'deki stratejik mücadeleye, Kafkasya ve Orta Asya'daki gerginliklerden, Ukrayna'daki savaşa, küresel enerji ve gıda tedarikinin temininden Balkanlardaki istikrar ya da barış süreçlerine kadar iki ülke birlikte çözüm merkezine dönüştü. Karşılıklı ticaret, enerji hacmi, turizm, savunma ortaklıkları arttı."

'DÜNYAYA EŞSİZ FIRSATLAR SUNABİLİRİZ'

Prof. Dr. Yuriy Pivavorov, Rusya'nın 2023 Genel Seçimi'ni arkada bırakan Türkiye'ye bakış açısını ise, 2016 yılından bu yana devam eden dostluk, birlikte hareket etme, çözüm, barış sağlama temellerine dayalı olarak sürdüreceğini ifade etti. Pivavorov, iki ülkenin dünyaya daha önce hiç deneyimlemediği fırsatlar sunabileceğini de şu kelimelerle dile getirdi:

"Ben iki ülkenin gelecekte küresel konularda bir arada çok daha büyük etkilere sahip olacağına inanıyorum. Türkiye ve Rusya yakınlaşması tarihlerindeki en güçlü zamanlarından birisini yaşıyor. Oluşturulan bu dinamizmin dünyaya sunacağı çok fazla çözüm ve alternatif var. Bu ikili dostluktan çıkan çözüm fırsatlarını dünya ülkeleri daha önce düşünemezlerdi bile."