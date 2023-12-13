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Dünya

UNRWA Genel Komiserinden İsviçre'ye tepki: Gazze'ye yardım ettikleri için fonu kestiler

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, İsviçreli yetkililerin, fikirlerini değiştireceğini umduğunu belirtti.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 05:48 - Güncelleme:
UNRWA Genel Komiserinden İsviçre'ye tepki: Gazze'ye yardım ettikleri için fonu kestiler
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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Lazzarini, "İsviçre Parlamentosu'nun ulusal konseyinin, Gazze Şeridi ve bölgede önemli bir insani yardım aktörü olarak bilinen UNRWA'ya yapılan yardımı kesme yönündeki hamlesi sebebiyle ümidini kaybettiğini" ifade etti.

Philippe Lazzarini, "UNRWA'nın, Gazze'deki ilk müdahale ekibi ve milyonlarca insanın hayat bağı olması nedeniyle parlamentonun bu kararı gözden geçireceğini umduklarını" kaydetti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bu kararın, "Uluslararası insani hukuka öncülük eden bir ülkeden" gelmesi nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadığının" altını çizdi.

Lazzarini, şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'de faaliyet gösteren en büyük ve en aktif insani yardım kuruluşuna yapılan yardımın kesilmesi yönündeki bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Fonların kesilmesi, ortaya çıkan insani felakette yapılan hizmetleri tehlikeye atar."

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı Batılı ülkeler, işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları STK'lerine yapılan yardımı kesiyor. Listenin başında yer alan İsviçre Hükümeti de UNRWA'ya yaptığı yardımı kesiyor. Böylesine kritik bir zamanda, bu kesinlikle şok edici. Umarım İsviçre Senatosu bunun geçmesine izin vermez." ifadelerine yer verdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise paylaşımında, "UNRWA'nın şu anda ihtiyacı olan şey daha az değil, daha fazla destek." değerlendirmesinde bulundu.

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