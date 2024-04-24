UNRWA, İsrail'in saldırılarının siyasi olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in ajansa yönelik saldırılarının temel nedeninin siyasi ve amacının da Gazze'deki Filistinlilerin mülteci statüsünü yok etmek olduğunu söyledi.



Lazzarini, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenledi.

UNRWA'nın tarihi boyunca benzer bir saldırıya maruz kalmadığına işaret eden Lazzarini, "Aynı anda 16 ile 18 ülke fonlarını gözden geçirdi ve dondurma ya da kesme kararı aldı. UNRWA, daha önce bu boyut ve şiddette bir kampanyaya maruz kalmamıştı." dedi.

Lazzarini, "UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi. Amaç, Gazze'deki Filistinlilerin mülteci statüsünün yok edilmesi." açıklamasında bulundu.

BM üyelerinin asıl amacı iyi anlamaları gerektiğini ve UNRWA yok edilirse Gazze için sonuçlarının çok büyük olacağını dile getiren Lazzarini, UNRWA personel ve tesislerine yönelik saldırıların soruşturulmasının önemine değindi.



Lazzarini, boşalttıkları tesislerin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin raporlar da bulunduğunu, personelin gözaltına alındığını ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

"BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU'NDAKİ TAVSİYELERİ UYGULAYACAĞIZ"

Catherine Colonna başkanlığında Bağımsız İnceleme Grubu'nun UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini yerine getirecek mekanizmalara sahip olduğunu belirten raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lazzarini, tavsiyeleri uygulayacaklarını anlattı.



Lazzarini, uygulama için de desteğe ihtiyaçları olacağını aktararak, üye ülkelere nasıl bir yol izleyeceklerini anlatacağını bildirdi.

"UNRWA'YA FONLARIN ARTIRILACAĞINI UMUYORUZ"

İsrail'in iddialarının ardından fonları askıya alan bazı ülkelerin tekrar fonları başlattığını bildiren Lazzarini, "Umarım son rapor donörlerin güvenini inşa etmek için yeterli olur ve fonlar tekrar artar." mesajını verdi.

Lazzarini, fonların kesilmesiyle oluşan açığı kapatmaya çalıştıklarını kaydederek, halihazırda fonların haziran sonuna kadar operasyonlarını sürdürmeye yeteceğini dile getirdi.

7 Ekim'in ardından halkın UNRWA'ya 100 milyon dolar bağış yaptığına işaret eden Lazzarini, tüm yaşananlara rağmen UNRWA personelinin görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.



GAZZE'DE REFAH'A SALDIRI ENDİŞESİ HAKİM

Gazze'ye giren yardım tırlarında nisanda ufak bir artış olduğuna dikkati çeken Lazzarini, bunun daha önceki aylara göre olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



Lazzarini, Gazze'deki durumun "insan eliyle oluşturulan bir felaket" olduğunu daha önce de söylediğini anımsatarak, artan tır sayısının siyasi istek olunca yardımın da artmasının mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte özellikle nüfusun yoğun olduğu Gazze'nin güneyinde salgın hastalık riskinin arttığına dikkati çeken Lazzarini, çöp yığınlarının önemli sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda güneydeki insanların İsrail'in Refah'a saldırısından derin endişe duyduğunu aktaran Lazzarini, "Görünen o ki Refah'a saldırı tekrar gündemde." diye konuştu.



ABD'deki Filistin yanlısı öğrenci eylemleri hakkında da bir soruyu yanıtlayan Lazzarini, "Sadece barış süreci yeterli değil. İyileşmeye ihtiyaç var." dedi.

Lazzarini, "Dünyanın bu kısmında empatinin tek taraflı olduğunu görüyorum, bu beni çok şaşırtıyor." değerlendirmesinde bulunarak, sadece Filistin ya da İsrailliler için üzülmemek gerektiğine, bölgedeki tüm insanlarla empati kurulması gerektiğine işaret etti.