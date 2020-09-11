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Dünya

Ürdün hükümeti Zerka kentindeki patlamada can kaybı olmadığını duyurdu

Ürdün hükümeti, ülkenin orta kesimindeki Ez-Zerka kentinde orduya ait bir depodaki patlamada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığını duyurdu.

AA11 Eylül 2020 Cuma 07:08 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 07:08
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Hükümet sözcüsü Emced el-Adayile, Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamasında, orduya ait kullanılmayan bombaların bulunduğu bir depodaki patlamanın kısa devre sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Adayile, söz konusu patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir noktada meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybına neden olmadığını açıkladı.

El-Gad gazetesinin haberinde Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı duyurulmuş, sosyal medyada da patlamaya ilişkin görüntüler yer almıştı.

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