İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6172
  • EURO
    16,2552
  • ALTIN
    897.66
  • BIST100
    2202.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün ile İsrail'den Ramazan ayı öncesi güvenlik görüşmesi
Dünya

Ürdün ile İsrail'den Ramazan ayı öncesi güvenlik görüşmesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, 'Kudüs'teki tarihi duruma saygı gösterilmesi, ramazan ayında ibadet edenlerin özgürlüğünü garanti edecek tedbirlerin alınması' çabaları çerçevesinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'la Amman'da bir araya geldiği belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Gantz'ın 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ramazan ayı öncesinde bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı kaydedildi.

AA29 Mart 2022 Salı 16:40 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 16:40
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme, Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmede 2. Abdullah, kapsamlı sükunetin korunması gerektiğini, bunun da "Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yerine getirme haklarına saygı gösterilmesini, ibadetten alıkoyacak olayların ve gerilimi tırmandıracak provokasyonların engellenmesini" gerekli kıldığını vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden, iki devletli çözüm temelinde barışı sağlamaktan söz eden Kral Abdullah, barışa ulaşma şansını baltalayan tüm uygulamaların sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmeye, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kraliyet Ofis Müdürü Cafer Hassan ve İstihbarat Genel Müdürü Tümgeneral Ahmed Hüsnü de katıldı.

- RAMAZAN AYI ÖNCESİ "GÜVENLİK" GÖRÜŞMESİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Gantz'ın 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede ramazan ayı öncesinde bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı kaydedildi.

Habere göre Gantz, istikrar ve sükunetin korunmasının önemi ile terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Gantz, görüşmede ayrıca, "İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da ibadet özgürlüğünü korumak için atacağı adımlar ve (Filistin ve İsrail güvenlik birimleri arasındaki) güvenlik koordinasyonunun önemini" ifade etti.

- GANTZ'IN ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de İsrailli Bakan Gantz ile gün içerisinde ikili görüşme yaptı.

Safedi görüşmede, Filistin halkının ekonomik, sosyal ve yaşamsal taleplerini karşılayan siyasi ve ekonomik gerçek bir çözümden yana olduklarını aktardı.

Ürdünlü Bakan, Filistin-İsrail anlaşmazlığına çözüm bulunmasının bölgede kapsamlı barışa ulaşmanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ramallah ziyareti kapsamında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Kral 2. Abdullah görüşmede, "Kudüs'teki yasal ve tarihi statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek" için çaba sarf ettiklerini söylemişti.

Uzmanlar, Ürdün Kralı'nın Ramallah ziyaretiyle, ramazan ayı öncesinde İsrail ile Filistin arasındaki muhtemel gerginliğin dozunu düşürmeyi amaçladığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.