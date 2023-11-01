Ürdün Kralı, Gazze ateşkesi için liderlerle görüştü

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Körfez turu kapsamında Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı 2.Abdullah ve Bahreyn Kralı Al Halife, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "savaşın durdurulması ve insani ateşkes için çalışılması" gerektiğini vurguladı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da bir araya gelen 2.Abdullah ile Al Halife, Gazze'de kötüleşen duruma dikkati çekerek, "uluslararası kuruluşların insani görevlerine engel olunmamasının önemine" dikkati çekti.

"ŞİDDET ÇEMBERİNİN BÖLGEDE GENİŞLEMEMESİ" UYARISI



Manama'nın ardından Katar'ın başkenti Doha'ya giden Kral 2.Abdullah, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah, görüşmede, uluslararası topluma "görevini yerine getirmesi ve Gazze'de acil ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı, "şiddet çemberinin bölgede genişlemesi" konusunda uyarıda bulundu.

Filistin meselesinde askeri çözümün başarılı olmayacağını söyleyen Kral 2. Abdullah, "iki devletli çözüme dayalı, adil ve kapsamlı barışı sağlayacak siyasi bir çözüme" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ürdün Kral 2.Abdullah, ülkesinin Gazze halkının göçe zorlanmasına karşı olduğunun altını çizdi.

Katar Emiri Şeyh Temim ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, sivillerin korunması, Gazze'ye kesintisiz bir şekilde insani yardımın ulaştırılması ve iki ülke arasındaki koordinasyon ve fikir alışverişinin sürdürülmesinin önemine değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün, Gazze gündemiyle, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turuna başlamıştı.

Kral 2. Abdullah, bugün Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.