Ürdün Kralı: Gazze ile Batı Şeria tek bir Filistin devletidir, ayrılamaz

Ürdün Krallık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, Biden'la görüşmesinde iki lider, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşanan "tehlikeli" gelişmelere ve sükunetin korunması gerektiğine değindi.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması çağrısında bulunan Ürdün Kralı, ayrıca savaşın sonlandırılması ve barışa ulaşılması için yakın koordinasyonun sürdürülmesi ve çaba sarf edilmesinin önemine dikkati çekti.

Gazze'ye yeterli insani yardımın gecikmeden ulaştırılması konusunu ifade eden 2. Abdullah, İsrail'in Gaze Şeridi'ndeki askeri operasyonları devam ederse bölgedeki insani durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nin içinde veya dışında Filistinlileri zorla yerinden etmeye yahut bölgenin herhangi bir kısmını yeniden işgal etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini yineledi.

2. Abdullah, "birlikte tek bir Filistin devletini oluşturan Gazze Şeridi ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmaya yönelik her türlü girişim" karşısında uyarıda bulunarak bu tür girişimleri reddettiklerini vurguladı.

İsrail'in bölgede gerginliği tırmandırması ve radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği şiddetin çatışmayı genişletebileceği ve Batı Şeria'da kaos yaratabileceğini kaydeden Ürdün Kralı, ABD'ye "Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde barışa ulaşması için siyasi bir ufuk oluşturulmasında liderlik rolü oynaması gerektiği" çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı ile Sanchez görüşmesinde taraflar, Gazze'de ateşkesin ivedilikle sağlanmasına ilişkin çağrısını yineledi.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumun ciddiyeti konusunda uyarda bulunuldu ve yardımların sürekli ve gereken ölçüde sağlanması için çalışılması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kralı, İspanyol hükümetinin Gazze'de ateşkes ve sivillerin korunması ile İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi yönündeki "sürekli" çağrılarına övgüde bulundu.