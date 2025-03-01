Ürdün Kralı: Gazze yeniden inşa edilmeli

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kral Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi mekanizmalarının yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Görüşme sırasında Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nin sakinlerini yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi, Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının sağlanması ve insani yardım için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

İİT'den soykırımcı İsrail'e tepki! UNRWA yasaklarını reddediyoruz Kral Abdullah, Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışın durdurulması gerektiğini yineledi.

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi ufuk bulmak amacıyla ciddi ve etkili çalışmaların önemini vurgulayan Kral, Kanada'nın iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) destekleme tutumunu takdir etti.

