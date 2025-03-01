İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ürdün Kralı: Gazze yeniden inşa edilmeli

Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Ürdün Kralı 2. Abdullah, 'Ateşkes anlaşmasının kalıcı olması sağlanmalı' dedi.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Ürdün Kralı: Gazze yeniden inşa edilmeli
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kral Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi mekanizmalarının yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

ULUSLARARASI ÇABALARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI VURGUSU

Görüşme sırasında Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nin sakinlerini yerinden etmeden yeniden inşa edilmesi, Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının sağlanması ve insani yardım için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

İİT'den soykırımcı İsrail'e tepki! UNRWA yasaklarını reddediyoruz

Kral Abdullah, Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışın durdurulması gerektiğini yineledi.

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi ufuk bulmak amacıyla ciddi ve etkili çalışmaların önemini vurgulayan Kral, Kanada'nın iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) destekleme tutumunu takdir etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.