Ürdün Kralı'ndan Cezayir Cumhurbaşkanı'na Arapların sorunlarına yönelik ortak eylem çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere 15 Ekim'de gittiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ve Cezayirli mevkidaşı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Safedi, Tebbun ile görüşmesinde, Kral 2. Abdullah'ın sözlü mesajını kendisine iletti.

Buna göre Kral 2. Abdullah mesajında, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirilmesi isteğini dile getirdi.

Mesajda ayrıca, başta Filistin meselesi olmak üzere Arapların karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak için ortak hareket etmenin gerekliliği vurgulandı.

Açıklamaya göre Safedi'nin Lamamra ile görüşmesinde, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve Cezayir'in ev sahipliğinde kasım ayı başında yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlere yönelik çözümler ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama amacıyla yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Safedi, Cezayir'in Filistinli gruplar arasında uzlaşıya varılması için sarf ettiği çabayı takdir etti ve Cezayir Bildirisi'nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Safedi ayrıca, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarının ve yasa dışı eylemlerinin durması gerektiğini vurguladı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı. Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.