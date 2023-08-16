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Dünya

Ürdün, patlayıcı yüklü İHA düşürdüğünü açıkladı

Ürdün ordusu, Suriye'den geldiği belirlenen patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Ürdün, patlayıcı yüklü İHA düşürdüğünü açıkladı
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Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Suriye'den Ürdün topraklarına geçmeye çalışan bir İHA'nın, sınır muhafız birlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından fark edildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın Ürdün topraklarında düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İHA'nın patlayıcı madde yüklü olduğu ve ilgili birimler tarafından incelemeye alındığı ifade edildi.

Ürdün ordusu haziran ayında Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, biri silah yüklü 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Temmuz ayında da Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü bir İHA'yı düşürdüğünü açıklayan Ürdün, son olarak 13 Ağustos'ta Suriye'den gelen uyuşturucu yüklü bir İHA'nın düşürüldüğünü bildirmişti.

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