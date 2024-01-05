İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,845
  • EURO
    32,7353
  • ALTIN
    1965.5
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün ve Fransa Gazze'ye havadan yardım bıraktı
Dünya

Ürdün ve Fransa Gazze'ye havadan yardım bıraktı

Fransa ve Ürdün'ün insani durumun kritik olduğu Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdığı açıklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Ürdün ve Fransa Gazze'ye havadan yardım bıraktı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun kritik olmaya devam ettiğini belirtti.

Macron, "Bu zor bağlamda, Fransa ve Ürdün, (Gazze) halkına ve onlara yardım edenlere hava yoluyla yardım ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Ulusal basının Elysee Sarayı'na dayandırdığı haberlere göre, biri Fransız diğeri Ürdünlü olmak üzere 2 askeri kargo uçağı Gazze'ye 7 tonluk yardımı havadan bıraktı.

Fransa'nın Ürdün hava kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yürüttüğü operasyon kapsamında Fransız ve Ürdünlü ekipler birlikte çalıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.