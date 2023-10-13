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Dünya

Ürdün'de cuma namazı sonrası Gazze için destek yürüyüşü: Binlerce kişi toplandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. binlerce kişi, Filistin halkına destek için yürüdü.

AA13 Ekim 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Ürdün'de cuma namazı sonrası Gazze için destek yürüyüşü: Binlerce kişi toplandı
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Ürdün'de parti, sendika ve halk hareketlerinin çağrısı üzerine cuma namazının ardından Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan binlerce kişi, Filistin halkına destek için En-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Sınırları açın", "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin" gibi sloganlar atıldı.

BAZI GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 10 ila 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Emniyet güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gösteride ayrıca, yarın akşam için ABD'nin Amman Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

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