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Ürdün'de markette yangın: 17 yaralı

Ürdün'ün kuzeyindeki Mefrak ilinde kendini bir markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesi sonucu çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

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Sivil Savunma Birimi Sözcüsü İyad el-Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mefrak ilindeki bir markette meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 11'inin Suriyeli, 6'sının Ürdünlü olduğunu aktaran Amr, olayda yaralananların çoğunun patlama esnasında market yakınında bulunan kişiler olduğunu ifade etti. Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi ise yaptığı yazılı açıklamada, patlamaya kendini markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesinin neden olduğunu kaydetti. Sertavi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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